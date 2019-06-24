Лицемерие не порок или почему Водонаева осуждает «жирных» людей

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Экс-участница «Дома-2» открыто продемонстрировала свои двойные стандарты.

Скандально известная звезда интернета Алена Водонаева вновь подтвердила в глазах общественности свой статус неопределившейся в собственных идеях и мыслях личности. При этом сама женщина постоянно уверяет окружающих в обратном, называя свои жизненные принципы прочными столбами. Алена опубликовала пост на своем аккаунте в Instagram с очередным осуждением людей с лишним весом.

Позиция Водонаевой в этом вопросе действительно не меняется, она известна уже достаточно давно. Алена буквально презирает полных людей, неоднократно заявляла о том, что даже находиться не может в компании «пухляшей» и о том, что «жирные» ее нервируют. На этот раз экс-участница телестройки решила поддержать Краснодарскую социальную рекламу под лозунгом «Жирное не может быть здоровым» и другими еще более обидными фразами. Очевидно, что Водонаева осуждает чревоугодие как порок, при этом буквально восклицает: «Научитесь уже смотреть правде в глаза!». Очень любопытно конечно слышать истории про человеческие слабости от Алены, которая является чуть ли не их воплощением. По всей видимости, женщина не считает лицемерие за порок, почему-то забывая, когда это необходимо, про свою полную подругу. Кроме того, такие пороки, как развращенность, похоть и сквернословие похоже, также не известны кристально чистой Водонаевой.

Алена советует людям принять правду, но сама старательно избегает ее. Как раз про такой случай писал Уильям Шекспир: «Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь».