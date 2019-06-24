Битва за «хайп» или как «Зазведившаяся» Виктория Боня покидает шоу-бизнес

Сегодня, 15:00

«Эта индустрия мне стала неинтересна», — громко заявила звезда «Дома-2».

На днях вышел новый выпуск ютуб-шоу «Компоненты женщины на миллион», где главной героиней стала Виктория Боня. Стоит отметить, звезда «Дома-2» не только поделилась секретами успешной бизнес-вумен, но и раскрыла личные планы на ближайшее будущее. Как оказалось, Виктория покидает шоу-бизнес. По словам Бони, звезда попросту потеряла интерес к данной индустрии, российской, в частности. Более того, модель заявила, что уже более 5 лет не принимает участие в телевизионных шоу и категорически отказывается от участия в подобного рода проектах.

И всё бы ничего, вот только это уже не первое громкое заявление Бони об уходе из шоу-бизнеса. Звезда «Дома-2» регулярно подогревает слухи о своей персоне подобным образом, очевидно, такой ход является частью битвы за «хайп». Явно Боня переживает сейчас не лучшие времена: закат карьеры близок, успешных проектов не предвидится, а с помощью «бьюти-блога» в Instagram, который недавно «затеяла» модель, Виктория на плаву долго не продержится. Так или иначе, а «зазвездившаяся» Боня в погоне за славой лишь опозорилась позёрством «успешной» жизни, тем самым, в очередной раз дала повод хейтерам для насмешек.