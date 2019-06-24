Прохор скрасит одиночество – Бледанс может стать новой «бабушкой» Шаляпина

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Откровенные признания Эвелины могут подтолкнуть артиста к разрыву с Виталиной.

Прохор Шаляпин уже давно заработал славу любителя состоятельных дам в возрасте, которых, по мнению многих фанатов, певец «любит» лишь в корыстных целях. Отношения Прохора с Виталиной Цымбалюк-Романовской поклонники считают наигранными. А после недавнего выпуска «Секрет на миллион» фанаты и вовсе убедились в этом – Шаляпин не собирается жениться на пианистке.

Складывается впечатление, что Прохор сделал Цымбалюк-Романовскую своим временным увлечением, пока не найдет подходящую кандидатуру – богатую немолодую женщину. Не исключено, что новой «бабушкой» исполнителя может стать актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, которая, как никто, подходит Шаляпину по всем параметрам. Прохора называют охотником за дамами в возрасте и с толстыми кошельками, видимо, неслучайно. Женитьба артиста с 58-летней предпринимательницей Ларисой Копенкиной, по мнению многих фанатов, доказала это. Возможно, Шаляпин не желает видеть Виталину своей женой, так как она недостаточно богатая и не такая наивная?

Не исключено, что вскоре Прохор обратит внимание на Эвелину, которая в недавнем шоу «Звезды сошлись» дала понять, что находится в активном поиске, а также призналась, что испытывает проблемы с интимной жизнью. Вполне вероятно, артист воспользуется случаем и начнет активно ухаживать за одинокой актрисой, которая, возможно, не сможет устоять перед ним. Не исключено, что именно Прохор скрасит одиночество Эвелины, которая более выгодна артисту, нежели пианистка.