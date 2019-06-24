Футболом сыт не будешь! Безработный Тарасов станет депутатом - Сеть

Сегодня, 11:04

После потери контракта с «Локомотивом» и сложной операции на ноге футболисту требуется новый источник дохода.

Не секрет, что век спортсменов недолог, поэтому после завершения карьеры в большом спорте многие возрастные спортсмены находят себе тёплое место во власти. Таким образом сферу деятельности успешно сменили Алина Кабаева, Николай Валуев, Светлана Хоркина и многие другие. Теперь к сытной кормушке, судя по всему, решил приблизиться и безработный Дмитрий Тарасов.

Так, после сложной операции на ноге Тарасов неожиданно заинтересовался политикой и решил узнать у подписчиков их мнение относительно прошедшей прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Сам футболист не преминул сообщить, что в этом году в процессе общения президента с народом по делу было сказано «много всего» и, видимо, он остался весьма доволен этим. Как ни странно, пользователи Сети не смогли согласиться с мнением спортсмена и предположили, что такими лестными отзывами и заискиваниями он наводит мосты с потенциальным работодателем у верхушки власти и в скором времени станет депутатом, чтобы обеспечить своей семье безбедную жизнь. Ведь контракт с «Локомотивом», которому Тарасов отдал около 10 лет своей жизни, оказался безвозвратно потерян, а новые работодатели не выстраиваются в ряд, чтобы заполучить в команду немолодого спортсмена, только что перенёсшего сложную операцию.

Теперь ни Дмитрий, ни его молодая супруга модель Анастасия Костенко, ни их маленькая дочь футболом сыты, видимо, уже не будут, поэтому необходимо подыскивать «халтурки» на стороне. А на политическом поприще бывшие спортсмены, как показывает практика, добиваются больших успехов.