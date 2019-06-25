Влияние Эрнста. Месть за Гузееву? Харламов покинул ТНТ после нападок на Ларису

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Об этом говорят в сети - Гарик уже не размещает отрывки в микроблоге с Comedy Club, не говорит о шоу, не появляется в компании резидентов и на сцене, фанаты уверены - гендиректор «Первого» повлиял на увольнение комика.

С недавнего времени на комика из юмористического шоу Comedy Club Гарика Харламова ополчилось множество пользователей. В СМИ все чаще появляются новости об увольнении резидента за пошлые и аморальные шутки, но официального подтверждения до сих пор не произошло, но многие в сети все же нашли свои аргументы, факты и доказательства подобных разговоров.

В сети считают, что Харламов покинул ТНТ именно после нападок на Гузееву, так как многие не раз упрекали, что подобными выходками комик издевается на телеведущей.

В последнее время Гарик в своем личном микроблоге Instagram размещает различные смонтированные отрывки из программы «Давай поженимся!», где телеведущая Лариса Гузеева произносит неприличные и бранные слова, но совершенно перестал делиться отрывками из своего шоу, которые публиковал достаточно часто. Кроме того, в компании других резидентов Гарик Бульдог тоже практически стал меньше появляться, многие из них свое свободное время проводят за дружескими посиделами, но там не встретишь самого Харламова.

Ко всему прочему, Гарик не появляется в новых выпусках Comedy Club, а на канале крутят только те, которые были отсняты ранее.

По мнению пользователей, Гарику расстаться с ТНТ помогло огромное влияние гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста.

А что, может это такая месть за Гузееву? Если предположить, то связи и друзья могли повлиять на данное решение гендиректора канала ТНТ за издевательства и насмешки над телеведущей.

Сейчас Харламов продолжает размещать провокационные видеоролики программ «Первого канала», возможно, он так мстит Эрнсту за то, что тот «вышвырнул» его с юмористического шоу, а, возможно, Гарик таким образом подлизывается к Константину, повышая рейтинги его каналу ради шанса вернуться на ТНТ.