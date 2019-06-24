Мужа нет – запой ответ! Пропитая внешность Евы Польны потрясла сеть

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Все помнят женщину как симпатичную молодую вокалистку группы «Гости из будущего». Сейчас дела обстоят немного иначе.

О некогда популярной исполнительницы в последнее время известно мало. Последний сольный альбом Евы вышел в 2017 году. С тех пор она редко появляется на светских мероприятиях и выступлениях.

В своем Instagram певица редко делится свежими снимками – в основном она публикует вырезки из своих старых выступлений и прошедшие афиши. Недавно же певица все же порадовала подписчиков новым кадром, где предстала перед ними в не очень хорошем свете. Располневшая Польна в солнцезащитных очках не смогла скрыть отечность лица и неровную кожу. Пропитая внешность Евы буквально потрясла сеть. Фанаты не раз обсуждали «потрепанный» вид Польны, но не до такой же степени.

Как известно, у женщины за 44 года не было ни одного официального брака, хотя дети от двух разных мужчин имеются. Сообщалось, что Польна женилась на своем пиар-директоре Александре Мания, но женщины никак не подтверждали эту информацию. Алкоголизм женщины фанаты связывают с отсутствием мужчины в жизни певицы. Мужа нет – запой ответ! – провозгласили злопыхатели.