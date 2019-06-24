«Секрета на миллион» нет в эфире. Кудрявцеву уволили с «НТВ» из-за низких рейтингов?

Сегодня, 07:16

Летящие «в пропасть» рейтинги, уйма недоброжелателей, и «вынужденный» отпуск Леры наталкивают на мысль о том, что телешоу прекратило свое существование.

Лера Кудрявцева заявила в своем Instagram о том, что шоу «Секрет на миллион» прекращает свое вещание в эфире и уходит в отпуск. На расспросы фолловеров о том, что же все-таки случилось, Кудрявцева предпочла умолчать, не сказав при этом, что причин для беспокойства нет.

Последние выпуски передачи показывали рекордно низкие для популярного шоу рейтинги, а также возмущали многих поклонников передачи. Пожалуй, главной причиной падения рейтингов можно назвать одну из самых банальных: проект попросту надоел ощутимой части своей аудитории и спасти ситуацию практически нереально.

Также стоит напомнить о конфликте Леры с Примадонной, что вероятно сильно повлияло на решение о приостановке шоу. Выпуск, посвященный юбилею Аллы Борисовны, привел ее в ярость. Она возмутилась наглости и хамству телеведущей, заявив, что та роется в помойке. В этом выпуске принял участие и делился интимными подробностями жизни Пугачевой ее бывший супруг – Сергей Челобанов. И Алла права, никто не был бы счастлив, если бы его сокровенные тайны вынесли на всеобщее обозрение. Как ее только не уволили с «НТВ» из-за подобного проступка, учитывая связи Примадонны.

И последний аргумент, внезапный отпуск Леры. Что удивительно, ведь девушка меньше месяца назад уже была в отпуске, посещала с мужем и дочерью теплые страны. Не могла же она устать так быстро.

Несмотря на то, что Кудрявцева находится на отдыхе, она выглядит крайне подавлено, будто чем-то озабочена. Так что не исключена вероятность того, что телеведущая потеряла работу из-за низких рейтингов, а также из-за того, что «перешла дорогу» влиятельным людям, таким как Алла Борисовна Пугачева.