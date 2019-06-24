Влияние Гузеевой: Сябитову уволили с "Первого канала" из-за затяжной депрессии

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Такими данными поделился инсайдер. По сравнению с Ларисой сваха и так не выдерживала конкуренции, а сейчас к этому добавилось расстройство личности.

Знаменитая сваха Роза Сябитова уже около месяца жалуется на плохое самочувствие и острую нужду в отпуске. По сообщению инсайдера, в Instagram-группе yobajournal отпуск теперь не понадобится Розе, ведь ее уволили с «Первого канала».

Анонимный пользователь представился как работник первого канала и рассказал, что стало причиной увольнения Сябитовой. По его словам, на прекращении работы с Розой повлияла ее затяжная депрессия. Женщина не выдерживала загруженного графика и нуждалась в отдыхе. Инсайдер добавил, что без влияния Гузеевой здесь тоже не обошлось. Лариса и так популярнее, чем Роза, но, судя по всему, ей этого мало. Даже в эфирах «Давай поженимся!» можно заметить, как Гузеева колко шутит над свахой, пытаясь ее задеть.

В последнее время Роза активно занялась работой в саду. С некоторых пор женщина часто рассказывает поклонникам о своей жизни, показывает дом и растительность на участке. Возможно, теперь это и будет основным родом деятельности свахи и поэтому она решила познакомиться с фанатами поближе. Впрочем, увольнение может пойти Розе на пользу, и она наконец-то поправит свое психическое здоровье.