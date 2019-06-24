Докололся? Лицо Лазарева перекосило из-за натяжения «нитей»

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Это прекрасно заметно по сильным искажениям лица Сергея во время разговора. Похоже, что очередная подтяжка «погубила» артиста.

На выступлении для выпускников школ в Санкт-Петербурге «Алые Паруса» Лазарев выступал со своим репертуаром на Дворцовой Площади. Перед своим выходом Сергей опубликовал объявление в историях Instagram, что буквально через пару часов он выйдет на сцену, созывая своих фанатов.

На данных видео-обращениях было отчётливо заметно, как лицо Лазарева перекосило из-за натяжения, так называемых «нитей» для подтяжки. Популярность данного метода омолежиния лица набирает всю большую популярность среди «звёзд» эстрады.

По словам Лазарева, мужчина должен всегда следить и ухаживать за своей внешностью, особенно, если ты медийная персона. Сергей отлично демонстрирует свои убеждения публике, ведь он всегда в прекрасной форме, чем завоёвывает сердца женщин по всей стране. Однако на этот раз певец, видимо, переборщил и докололся.

При разговоре его рот буквально съезжал в правую сторону, также можно заметить небольшие подёргивания и изменение в мимике лица. Нельзя отрицать, что в этом виноват косметолог Сергея, ведь большая ответственность лежит на его мастерстве.

В определенных областях лица под кожу пациента по специальной схеме вводятся нити из биологически совместимого с человеческим организмом материала. Они создают прочный каркас, благодаря которому воссоздается необходимый рельеф, а морщины и заломы разглаживаются. Но при любых вмешательствах в тело человека могут пойти осложнения, что видно невооружённым взглядом у Лазарева.