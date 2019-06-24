«Я тварь»: Кадони сравнил себя с Бородиной

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Ведущий «Дом-2» признал свою вредность на фоне Ксении, заявив, что, по сравнению с отсальными, он просто тиран.

Ксения вновь устроила «Вопрос-ответ» со своими подписчиками в Instagram. Один из пользователей задал вопрос: «Почему Кадони такой вредный?». Телеведущая посмеялась и обратилась непосредственно к Владу: «Заметь, не я это сказала!».

Следом, через пару часов, Кадони опубликовал ответ Бородиной: «Я тут подумал. Если я вредный на фоне Ксении, то на фоне других я, наверное, вообще просто тварь». Самоиронии бывшего участника «Битвы экстрасенсов» могут позавидовать многие.

Впрочем, Кадони сравнил себя с Бородиной не просто так. Дело в том, что о «взрывном» характере Ксении известно многим фанатам «Дом-2». В сети часто можно увидеть осуждения зрителей, которые считают, что ведущая слишком груба и бестактна.

После появления Влада в качестве ведущего проекта, видимо, Бородина потеряла место самого грубого участника «Дом-2». В хамстве её опередил Кадони — уверены зрители. Нельзя отрицать, что публике он запомнился своими экстравагантными выходками и резкими комментариями по поводу новых участников.

Стоит напомнить, что во время участия в программе «Битва экстрасенсов» выдающихся способностей Влад не продемонстрировал, зато запомнился постоянными спорами и конфликтами с участниками и ведущим Сергеем Сафроновым.

Когда он вновь появился на знаменитой телестройке, но уже в качестве ведущего, то заявил: «Я стал первым мужчиной на «Доме-2». Шоу требовался новый персонаж с отрицательной харизмой, некий антигерой, который бы взбудоражил течение размеренных будней проекта». Поставив себя в данном контексте, он, в действительности, затмил «взрывную» Бородину, в качестве бессменного ведущего.