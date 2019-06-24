Пенсионерки, раздевайтесь! Киркоров «крадет» славу Панина «голым» клипом и пошлостями

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Обнаженный поп-король прикрывается лишь надувным кругом – Тьфу, пошлятина, как у Панина! – негодуют поклонники.

Все уже давно знают о пристрастиях актера Алексея Панина. Интернет буквально «кишит» информацией о его развратности и бесчестии. Судя по всему, Филипп Киркоров «насмотрелся» на него и решил выбрать данную тактику.

Новое превью на песню поп-короля «Стеснение пропало» вышло в сеть. На фото Филипп позирует фанатам обнаженным, прикрываясь лишь одним надувным кругом. Развратные действия присутствуют и в других частях анонса. Исходя из всего можно сделать вывод – Киркоров «крадет» славу Панина «голым» клипом и пошлостями.

В основном, новые клипы Киркорова не отличались излишней сдержанностью и душевностью, какими они были раньше. Но до «такого» Филипп не опускался еще никогда, заявляют подписчики.

Это неудивительно, ведь в шоу-бизнесе главное побольше и подольше «хайповать», что и сделал Алексей Панин своими роликами и эпатажем. «Насмотревшись» на него, видимо, поп-король и решил сделать свой клип именно таким, как диктует актер. Пенсионерки, раздевайтесь! – констатируют злопыхатели.