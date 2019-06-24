Размер не главное! Миниатюрная Хилькевич с трудом справляется с вождением «камаза»

Сегодня, 10:30

«Как до педалей достаёте?» – вопрошали взволнованные фанаты.

После вчерашнего форс-мажора с морковным троном и эвакуированной машиной, Анна Хилькевич не отчаивается, и продолжает «радовать» подписчиков нелепыми фотографиями с нелепой историей. Сегодня звезда решила забрать тачку со штраф-стоянки и поделится этим с фанатами.

«После вчерашних приключений с машиной, нужно проверить не слили ли омывайку для стёкол», – написала тревожно Анна, но под постом, где звезда улыбается уходящему солнцу.

Откровенно говоря, публика была шокирована размерами огромной машины и миниатюрной Хилькевич. Естественно, в деле комфорта и безопасности размер не главное, но, как многие посчитали, Анна с трудом справляется с вождением этого «камаза».

На опубликованной фотографии, действительно, складывается впечатление, что звезда в разы уменьшила себя в фотошопе, ведь размеры тела звезды и капота просто несопоставимы. Из далека, и правда, можно подумать, что Хилькевич залезла чистить двигатель камаза, а не собственной машины. Пока не ясно, есть ли у Анны личный водитель-амбал, который без труда смог управится с такой махиной, но то, что хрупкая звезда возится с такими габаритами это факт. Но, как говорится, русская женщина и коня на скаку остановит, и за «камаз» сядет.