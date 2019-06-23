Сочно и мощно. Какое состояние «сколотил» Тимати на своих бургерах?

Вчера, 23:30

Пока посетители наедают бока, Юнусов пересчитывает очередную пачку денег.

До 2016 года Тимати вместе с совладельцами Black Star занимался исключительно продюсерской и вокальной деятельностью, но 16 сентября команда запустила новый проект. В России была открыта первая бургерная Black Star Burger, которая за несколько лет расширилась и распространилась за пределы государства. Очевидно, что заведения очень популярны и делают бизнес прибыльным, но до этого момент мало кто догадывался, какое состояние «сколотил» Тимати только на одних бургерах.

Telegram-канал «Розовые очки» предоставил информацию, что в месяц каждая из точек Black Star Burger дает выручку приблизительно в 45 миллионов рублей. Заведения общепита стали настолько популярны у россиян, что порой огромные очереди выстраиваются на улице, а люди должны ждать полдня. Естественно, это только на руку Юнусову, ведь «сочный и мощный» бизнес дает ему неплохой заработок.

Стоит отметить, что бургерная – не единственный проект, который Тимати активно продвигает. Не так давно в Москве открылась мойка и шиномонтаж автомобилей Black Star Car Wash, который входит в холдинг Black Star Inc. Тату-салон, барбершоп, линия одежды – трудно представить, какими деньгами может распоряжаться Юнусов.