Гуф разрушил брак – Айза Анохина могла променять бизнесмена на бывшего

Сегодня, 13:02

Бывшая рэпера не живет и редко видится со вторым мужем, что может свидетельствовать о грядущем разводе блогера.

После развода с популярным рэпером Алексеем Долматовым мать его сына Айза Анохина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия. Судя по всему, второй брак не сделал ее счастливой, ведь супруги часто ругаются из-за пустяков, а в последнее время практически не видятся. Учитывая «пошатнувшиеся» отношения с Дмитрием Анохина вполне могла променять бизнесмена на бывшего, ведь Гуф был ее первой и настоящей любовью.

Экс-возлюбленные не прекращали общаться и видеться, ведь их связывает общий ребенок Сэм. Не исключено, что они вновь примирились, ведь в отношениях с Гуфом Айза была действительно счастлива и успешна.

По словам Айзы, за последних 4 месяца она пересеклась с благоверным всего 8 раз. Хотя она называет союз с Дмитрием «странным», ее, похоже, все устраивает. Блогер считает себя сильной, самодостаточной и утверждает, что всегда нужно «отдыхать» от второй половинки, хотя раньше придерживалась другой позиции. Анохина заверяет, что скучает по Дмитрию и иногда тоскует, однако не намерена проявлять чувства. Возможно «холодок» в паре действительно мог создать экс-супруг Айзы Алексей.

Недавно Гуф расстался с Кети Топурией и избавился от скандальной любовницы Яны. Сейчас он одинок и не афиширует личную жизнь, а недавно опубликовал провокационный пост в костюме с комментарием «Она сказала да». О ком был этот пост он скрыл, ведь если действительно Гуф разрушил брак Айзы и воссоединился с бывшей, то ему запрещено афишировать отношения с женщиной пока та связана узами брака.

Также считают и поклонники знаменитостей, по мнению которых Айза все еще неравнодушна к Алексею, а он посвятил трогательный пост именно ей. Рэпер, видимо, «нагулялся» и готов к семье, так что Анохина может не переживать из-за постоянных измен музыканта.