От святого духа? Настасья Самбурская на отдыхе прячет «беременный» живот

Сегодня, 22:19

Не исключено, что 32-летняя актриса наконец-то созрела родить первенца.

Популярная 32-летняя российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская на днях улетела из Москвы в сказочный Таиланд. Как ранее успели заметить интернет-пользователи, знаменитая женщина отправилась отдыхать не одна, а с загадочным мужчиной, с котором поселилась в одном гостиничном номере. Сама Настасья лицо и имя своего спутника не называет, хотя и не скрывает того факта, что отдыхает не одна. Не исключено, что у Самбурской появился новый жених, которому звезда готова будет подарить первенца.

На фото в купальнике можно заметить, что девушка прячет «беременный» живот. Тут два варианта развития событий – или актриса на самом деле в «интересном» положении, или просто в Таиланде стала активно налегать на местные деликатесы. Однако некоторые поклонники не верят, что у Настасьи появился бойфренд и в комментариях утверждают, что девушка отдыхает с друзьями. Тогда если Самбурская на самом деле окажется в положении, то от кого она забеременела, неужели от святого духа?