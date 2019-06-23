«Для тупых объясняю!» – Слепаков назвал россиян «безнадежно больными»

Сегодня, 22:00

Юморист, видимо, снова орудует «сарказмом».

Затяжной скандал и волна критики в сторону Семёна Слепакова, знаменитого юмориста и барда-десятника, до сих пор не утихли. Каждый неравнодушный хочет высказаться в сторону комика, который крайне неудачно высмеял медиков, их зарплаты и социальную политику в стране, намекая на баснословные доходы всех врачей.

После поднятой шумихи Семён не сдержался и решил «объяснить» свой юмор, как он умеет, в Сети, да с «песней». Не постеснявшись жёстких словечек, Семён назвал россиян «безнадёжно больными», тупыми, людьми не понимающие его «сарказм».

«Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьезно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это не лечится», – не стесняясь новой войны недовольства, высказался Семён.

Естественно, «зазвездившийся» комик не ожидал, что его скоропалительная шутка способна так не «зайти» публике. За столько лет работы «осечек» у юмориста было не много, однако эту неудачную шутку Семён, очевидно, запомнит надолго.