«Для тупых объясняю!» – Слепаков назвал россиян «безнадежно больными»

Юморист, видимо, снова орудует «сарказмом».
Затяжной скандал и волна критики в сторону Семёна Слепакова, знаменитого юмориста и барда-десятника, до сих пор не утихли. Каждый неравнодушный хочет высказаться в сторону комика, который крайне неудачно высмеял медиков, их зарплаты и социальную политику в стране, намекая на баснословные доходы всех врачей.
После поднятой шумихи Семён не сдержался и решил «объяснить» свой юмор, как он умеет, в Сети, да с «песней». Не постеснявшись жёстких словечек, Семён назвал россиян «безнадёжно больными», тупыми, людьми не понимающие его «сарказм».
Естественно, «зазвездившийся» комик не ожидал, что его скоропалительная шутка способна так не «зайти» публике. За столько лет работы «осечек» у юмориста было не много, однако эту неудачную шутку Семён, очевидно, запомнит надолго.