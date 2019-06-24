Зубы на очереди? Экс-наркоманка Дана Борисова маскирует проплешины при помощи трессов

Сегодня, 10:00

Телеведущая старается вернуть себе прежний внешний вид, чтобы не пугать дочь.

В своё время миллионы россиян с замиранием сердца следили за тем, как Дана Борисова пыталась избавиться от наркотической зависимости, признав уязвимость своего положения. После лечения в тайском реабилитационном центре некогда известной телеведущей удалось избавиться от пагубной тяги, но теперь ей приходиться мириться с последствиями столь опасных увлечений.

Недавно выяснилось, что экс-наркоманка Борисова маскирует проплешины на голове при помощи трессов, ведь объём и густота её шевелюры после употребления запрещённых препаратов оставляют желать лучшего. В соцсетях Дана заявила, что на это она пошла, так как Бог якобы не даровал ей таких волос, какие ей хотелось бы иметь.

Однако, до недавнего времени у пикантной модели не возникало никаких проблем с причёской, иначе её не ждал бы столь ошеломительный успех на телевидении и в прочих сферах шоу-бизнеса. Вполне очевидно, что выпадение волос стало для Борисовой одним из последствий употребления наркотиков и не исключено, что зубы телеведущей на очереди перед «реставрацией», ведь нередко именно они теряют былое здоровье у заядлых, пусть и бывших, наркоманов.

Одной из причин, которые вдохновили Дану Борисову на борьбу с зависимостью, стала её 11-летняя дочь Полина. Совершенно очевидно, что отныне модель не хочет пугать ребенка своим удручающим внешним видом, из-за чего ей и пришлось согласиться на наращивание волос. Если Борисовой удастся вновь выглядеть свежей и привлекательной женщиной, быть может Полина увидит, что к ней вернулась именно та мать, которую она когда-то потеряла.

Сама девочка неоднократно отворачивалась от своей матери, виня её во многих бедах, произошедших в её жизни. В прошлом Полина даже сбегала из дома после масштабных скандалов с Борисовой, которая в то время, видимо, не могла ясно мыслить из-за употребления запрещённых веществ. Остаётся надеяться, что Дана не ограничиться внешними метаморфозами и заодно приведёт в порядок свой внутренний мир, ведь это несомненно позволит ей найти общий язык с дочерью.