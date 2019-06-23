Красивой штаны не нужны? Наталья Рудова в одной футболке прогулялась по Москве

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Одна мужская футболка и ничего лишнего.

35-летняя российская актриса театра и кино Наталья Рудова, видимо, очень сильно хочет выйти замуж. На данный момент знаменитость не состоит в отношениях с мужчинами, а потому позволяет себе ночами пропадать на шумных вечеринках в компании не менее звездных подружек. Недавно Наталья ещё больше удивила поклонников своей новой выходкой. На этот раз актриса в одной футболке прогулялась по Москве и, по её словам, «переделала кучу дел, встретилась с нужными людьми». Стоит только догадываться, с кем встречалась молодая девушка в одной только мужской белой футболке.

Неужели Рудова на самом деле считает, что красивой штаны не нужны? Не исключено, что именно таким провокационным способом актриса привлекает к себе внимание общественности, среди которой её может заметить будущий влиятельный избранник. Поклонники Натальи также осудили её смелый образ и попросили вести себя скромнее и не быть «доступной».