Привет, гельминтоз! Барановская «зверским» аппетитом опозорилась в Баку

Сегодня, 21:00

Как с голодного края – телеведущая показала себя «во всей красе».

На данный момент Юлия Барановская улетела в Баку на открытие Rose bar beach. В мероприятии также примет участие EMIN, с которым телеведущая успела «засветиться» в своих Stories. По сути, Юлия устроила себе маленький отдых, поэтому прогулку по Азербайджану она начала совсем необычно. Телезвезда поделилась в своем Instagram-аккаунте видео, на котором бесцеремонно стала поедать черешню прямо с дерева. «Первый раз ела черешню прямо с дерева», – радости Барановской не было границ. Занятие это, конечно, веселое, но разве Юлия не задумывалась о возможных рисках? В любом случае, грязные фрукты негативно отразятся на пищеварении, а в худшем – вполне ожидаемы «незваные гости». Привет, гельминтоз!

Мало того, что Барановская как с голодного края «напала» на дерево, так еще и делала это при посторонних. Она опозорилась «зверским» аппетитом, захотев показать свою простоту, а вышло – беспечность и неряшливость. Многие поклонники также удивились, что Юлия стала есть «как динозавр» прямо с веток. Другие же не постеснялись в выражениях и раскритиковали звезду, посоветовав ей остерегаться вздутия живота и расстройств кишечника.