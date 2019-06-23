Мужа в декрет - сама в «разврат»? Савельева пытается повторит успех Тодоренко

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Регина променяла семью на карьеру и добилась успеха, пока Топалов растит малыша. Теперь о паузе в карьере и отпуске по уходу за сыном заявил Кирилл Сафонов.

Звезда группы «Фабрика» Саша Савельева недавно стала мамой во второй раз. Популярному актеру Кириллу Сафонову певица подарила сына Леона. Новоиспеченный папочка невероятно счастлив и безустанно делится своими эмоциями с поклонниками. А вот Савельева напротив ушла в работу. Судя по всему, певица не намерена отсиживать в декрете и посвящать себя ребенку и семье - она занялась карьерой.

Видимо, Саша пытается повторит успех Регины Тодоренко, которая родив сына на волне интереса к своей персоне с головой ушла в работу, занялась раскруткой нескольких проектов и пиарит себя как мамочка, пока Влад Топалов отсиживается в декрете. Регина настолько воодушевилась своим успехом, что даже соглашается на полуобнаженные фотосессии и хвастается формами в открытых купальниках.

Сафонов дал понять, что его супруга намерена поступить так же: мужа в декрет - сама в «разврат». Кирилл, признался, что малыш кардинально изменил его взгляды на жизнь и актер максимально посвящает себя сыну. Мужчина даже намерен сделать паузу в работе и уйти в отпуск, ведь семья играет в его жизни важную роль. А вот Савельева, похоже, строит планы на активное будущее – готовится вернуться на сцену и уже планирует концерты.

Судя по активности Саши она больше времени уделяет себе - развлекается, путешествует, загорает, и уже позирует в купальнике, ведь о Леоне заботится папа. Создается впечатление, что Кирилл больше мечтал о пополнении в семье и декрет стал его расплатой за сына. Остается надеяться, что мужчина не «возненавидит» малыша как Влад Топалов и сможет сохранить любовь жены-карьеристки.