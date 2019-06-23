Нос поуже, декольте пошире. 65-летняя Успенская серьёзно рискует здоровьем

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В памяти останется только песня «К единственному нежному» и куча пластических операций.

Казалось бы, с возрастом люди не молодеют, а даже наоборот. Конечно, с появлением такой услуги как пластическая операция мало кто стал заботится о здоровье, когда потом с лёгкостью можно будет устранить все недостатки, или подкорректировать даже достоинства. Звёзды шоу-бизнеса не брезгуют такими услугами, а некоторый даже слишком часто бегают к доктору за очередным «укольчиком красоты», или имплантом.

65-летняя звезда Любовь Успенская уже давно пристрастилась к хирургам и уже не для кого не секрет, что звезда выглядит далеко не на свой возраст. Молодящаяся звезда не только пытается выглядеть в духе времени, но и активно хвастается этим в Instagram. Уже, пожалуй, все заметили нос поуже, декольте пошире.

Конечно, у таких изменений есть и другая сторона. Сейчас Успенская серьёзно рискует здоровьем, даже несмотря на «качественных» докторов, которые делают любую операцию в лучшем виде. Изначально вспоминается глубоко наболевший вопрос комплексов, которых не лишены даже звёзды. С самого детства Успенская могла переживать из-за «не такого» лица, или шеи, что к её годам это привело к глубокой уверенность в том, что операция это благо. Хотя, конечно, анестезия не только плохо влияет на кору головного мозга, но и сокращает здоровье на несколько лет жизни, а если учесть количество сделанных операций у звезды, то невольно удивляешься, как звезда ещё представляет себя активной и энергичной.