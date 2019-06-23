Сам привел любовника! Брежнева «отвернулась» от Меладзе ради романа с молодым певцом

Вчера, 23:00

Из-за измен Константина певица закрутила интрижку с его подопечным.

Популярной певице Вере Брежневой надоело терпеть постоянные измены супруга, информация о которых то и дело появлялась во всех новостных СМИ. Именно это и натолкнуло певицу на интрижку, ради которой Вера «отвернулась» от Меладзе. 3 февраля Анатолий Цой, солист молодёжной музыкальной группы MBAND, продюсером которой является Константин Меладзе, тепло поздравил Веру Брежневу с днем рождения и опубликовал совместные снимки в своем микроблоге.

На фотографиях 37-летняя Вера находится почти в объятиях 29-летнего поп-исполнителя. Судя по их совместным фотографиям, выложенным в Instagram и их поведению на публике, с легкостью можно сделать вывод, что у Веры роман с молодым певцом, а привел любовника жене сам Константин.

Слухи о разладе в отношениях певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе не утихают на протяжении нескольких месяцев, периодически вспыхивая с новой силой от обнаруживающихся подробностей личной жизни музыкантов. Брежнева — достаточно яркая и привлекательная артистка, которая не испытывала недостатка мужского внимания, а Константин — авторитетный музыкальный продюсер, знакомство с которым поможет пробиться в мир эстрады любому человеку.