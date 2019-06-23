Шепелев знает правду… Родители Фриске хотят завладеть наследством певицы через внука

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Телеведущий даже нанимал охрану, чтобы изолировать Платона от алчных родственников.

Уже не первый год пресса активно интересуется жизнью Дмитрия Шепелева после того, как он потерял свою супругу Жанну Фриске. Недавно появилась сенсационная информация о том, что родители знаменитой певицы хотят завладеть наследством певицы через внука, на которого якобы оформлено громадное состояние экс-участницы группы «Блестящие».

Многие упрекают телеведущего в том, что он не даёт сыну видеться с бабушкой и дедушкой, утверждая, что так он хочет завладеть наследством Фриске, оставленным на имя мальчика. Однако, сам Шепелев знает правду об истинных намерениях родителей Фриске, ведь он далеко не беден и не нуждается в дополнительных поступлениях на его банковский счёт.

Судя по всему, Дмитрий считает, что бабушка и дедушка могут настроить своего внука против отца и завладеть правами на опекунство над мальчиком. Если опекунами Платона станут родители его матери, то они в одночасье получат доступ к наследству Фриске, ведь до наступления совершеннолетия мальчик не в праве им распоряжаться.

Репутация Шепелева также сильно пострадала из-за новостей о том, что в момент кончины его супруги он находился за границей на отдыхе вместе со своим сыном. Дмитрия начали упрекать в том, что он не захотел поддерживать Фриске в заключительные минуты её жизни, сбежав от ответственности.

Впрочем, далеко не все знают о том, что телеведущий планировал ту поездку задолго до рокового отъезда и не хотел расстраивать сына отменой путешествия. То, что телеведущий действительно желает своему сыну лишь добра, видно невооружённым глазом. Почти всё свободное время он тратит на совместное времяпрепровождение с Платоном, посещая с ним разные страны и уникальные места, чтобы его детство стало действительно запоминающимся. Видимо, Дмитрий хочет, чтобы все деньги, оставленные его покойной супругой, полностью достались именно его сыну, а не его алчным родственникам, которые всеми силами стараются добраться до мальчика и завладеть наследством певицы.