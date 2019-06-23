Всё дело в её весе? Прилучный может нагло врать о любви к располневшей Муцениеце

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6 лет после первых родов, а фигуры актрисы до сих пор не в норме.

На одном из светских мероприятий журналисты стали расспрашивать Павла Прилучного об его взаимоотношениях с супругой. Пара воспитывает сына и дочь, и после родов актриса до сих пор не может привести себя в норму. «Наболевший» вопрос СМИ: «Не смущает ли Павла внешний вид супруги, которая со времен их знакомства поправилась на несколько килограммов?» Артист ответ без раздумий, что любит Агату в любом теле и совершенно не обращает на лишний вес. В его безразличное отношение к весовой категории Муцениеце поверить можно, но некоторые поступки Павла заставляют сомневаться в искренности его слов.

Недавно стало известно, что актер хочет усыновить ребенка. По его словам, он всегда был неравнодушен к людям с тяжелыми судьбами, поэтому готов подарить счастливую жизнь в семье одному малышу. Раньше Агата не поддерживала эту идею, но со временем согласилась с мужем. Непонятно одно: почему пара не хочет самостоятельно родить третьего ребенка, если имеет финансовые возможности его воспитать? Прилучный может нагло врать о любви к располневшей Муцениеце. Не исключено, что лишний вес уже давно стал преградой в отношениях, а брачное ложе пустует со времен рождения второго ребенка.

Всё дело в её весе? Нельзя сказать, что Муцениеце выглядит непривлекательно. Она занимается спортом, правильно питается и всячески пытается контролировать свою фигуру. Но все же находятся недоброжелатели, который указывают на недостатки актрисы. Возможно, именно после этих слов она «вогнала» себя в яму комплексов и до сих пор не может с этим смириться.