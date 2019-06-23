«Накачала» губы и бегом по клубам! Хакамада «спивается» из-за неудач в браке – фанаты

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«Бахнули с утра?» — домашний скандал Ирины из-за испорченного завтрака насторожил поклонников.

Ирине Хакамаде досталась непростая женская судьба. Три развода, измены и предательства мужей, неизлечимый диагноз и тяжелые заболевания «особенной» дочки Маши — похоже, жизненные испытания не прошли бесследно, и она «подружилась» с бутылкой. Так считают фанаты, которых насторожила утренняя семейная разборка в доме звезды. Телеведущая поделилась роликом, в котором отчитывает своего собеседника за сгоревший завтрак:

«И все это сгорело. Сгорело потому что ты начал рассказывать и остановиться ты не можешь — я должна тебя выслушать. Я тебя выслушала и в результате это все сгорело».

Поклонники обратили внимание на внешний вид 64-летней женщины. Она вышла из дома в солнечных очках, коротких ярких шортах и очень длинном фиолетовом фартуке. Бессвязная речь, странные обвинения, постановочный скандал и странный внешний вид звезды — Хакамада «спивается», предположили фанаты, призвав немолодую писательницу поберечь себя и отказаться от пагубной зависимости.

Видимо, пытаясь скрыть «алкогольные» и возрастные изменения во внешности она начала молодиться, а потому разгуливает по дому в нарядах «не по возрасту» и «подсела» на пластику. «Пародия на молодую» Хакамаду взбесила хейтеров — Ирину осудили за ненадлежащий вид и поведение. По мнению подписчиков, Хакамада, несмотря на возраст, «накачала» губы и бегом по клубам!

Многие считают, что Хамакада так резко изменилась из-за неудач в браке. Устав от постоянных измен своих мужей, она предложила своему нынешнему избраннику Владимиру Сироткину партнерский брак, в котором оба супруга свободны и могут совершать любые вольности. Они спокойно изменяю друг другу, но главное правило — без обмана и тайн. Не исключено, что ее довели такие отношения, и она нашла спасение в «алкогольном забвении», что пугает ее поклонников.