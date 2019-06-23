Брак трещит – пора рожать! Отекшая Кудрявцева подогрела слухи о третьей беременности

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Похоже, рождение наследника - верное решение, чтобы удержать молодого супруга.

Прошел почти год после того, как Лера Кудрявцева родила дочку от своего третьего законного мужа Игоря Макарова. Малышка подрастает на глазах и уже учится ходить. Однако маме Лере после вторых родов восстанавливаться удается не так быстро, как ей хотелось бы. Ведущая часто критикует свою внешность, называя саму себя «старой» и «жирной». Последней публикацией в Instagram она и вовсе подогрела слухи о третьей беременности.

На свежем видео Кудрявцева показала, как ее дочурка делает первые шаги. Она нежно подбадривает малышку и радуется ее успехам. Однако слегка отекшая фигура актрисы наталкивает на мысли о том, что Лера вновь ждет ребенка. Возможно, телеведущая решила пойти по проторенной дорожке - брак трещит, значит пора рожать. Появление сына смогло бы действительно удержать молодого супруга в семье. Ведь порядочному мужчине совесть не позволить оставить женщину одну с двумя маленькими детьми на руках.

Если не драматизировать, то можно предположить, что проблемы с лишним весом у Кудрявцевой появились от хронического недосыпа. Ведь в свои 48 лет она продолжает совмещать работу и обязанности мамы. Дети быстро растут, остается надеяться, что Лера справится с нагрузкой и вновь будет радовать поклонников идеальными формами.