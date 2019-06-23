Гарик-ТВ? Харламов уничтожает «Первый канал» ради создания своей империи

Сегодня, 15:01

Гузеева, Барановская юморист «бьет» не по звездам, а по телешоу на канале Эрнста.

Известный российский шоумен Гарик Харламов давно уже покорил зрителей телевидения, и в настоящее время активно покоряет интернет-Олимп, пытаясь привлечь к себе все больше внимания молодой аудитории. Харламов хочет преследовать свои цели, высмеивая знаменитостей телевидения.

Остаться популярным в интернете не так просто даже для такого популярного артиста. Харламов уничтожает «Первый канал» не просто ради забавы, а ради создания своей империи, в надежде ворваться в мир телевидения с каналом, например, Гарик-ТВ. Ведь свой телеканал поможет Гарику увеличить доход и создавать свои проекты. Сейчас он лишь теряет популярность, но после победы над Эрнстом и «Первым каналом» его карьера явно пойдет вверх.

Юморист выбрал очередную «жертву» для своих насмешек. Ей стала ведущая Юлия Барановская. В своем профиле Instagram юморист выложил видеонарезку, где высмеял ее шоу. Несколько недель назад Гарик «Бульдог» Харламов начал высмеивать и телеведущую программы «Давай поженимся!» Ларису Гузееву. Многие издевательства комика не выглядели приличными и безобидными, однако, такой тип юмора привлек приличное количество подписчиков в микроблог.

В случае, если «коварный план» артиста увенчается успехом — в мире телевещания случатся серьезные перемены.