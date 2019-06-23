Доигрался? Алексей Панин рассказал об операции по коррекции пола

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«Всё прошло хорошо!», - публично заявил скандальный актер.

41-летний эпатажный российский актёр Алексей Панин продолжает весть «холодную войну» с недоброжелателями и журналистами. На этот раз знаменитый мужчина опубликовал в личном микроблоге в социальной сети Instagram очередной провокационной пост, в котором публично рассказал якобы о своей операции по коррекции пола.

«Делюсь этим только со своими подписчиками и очень прошу не говорить журналистам», - добавил Алексей, тем самым дав понять, что в его жизни снова не хватает скандалов. Быть может, именно таким образом актер привлекает внимание общественности к своей персоне, чтобы пропиарить свой новый фильм «Я вернулся».

Хотя не исключено, что Алексей мог доиграться и его взрослые игры привели к крайне печальным последствиям. Однако, зная характер актера и его скандальный юмор, это была всего лишь шутка, которая вызвала вполне ожидаемую реакцию, а именно большую активность на Instagram-страничке актера. И если одни поклонники в шутку поздравляли Панина со «сменой пола», то другие интернет-пользователи призвали актера прекратить публично себя позорить.