«Лицо покойника», или почему внешность постаревшего Витаса напугала фанатов?

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«Штукатурки» больше, чем у женщины. Что скрывает певец под слоем косметики?

В свои годы певец с уникальным голосом Витас уже перестал быть исключительно российским артистом. Последнее время он активно гастролирует по миру и уже успел провести несколько крупных концертных туров в городах Мексика, Бразилии и Китая. Фанаты со всех страх выражают ему свою симпатию, а артист не стесняется рассказывать, что поклонницы не дают пройти и ездят за ним по пятам.

Между тем, годы берут свое. В 40 лет уже трудно сохранять свежий вид без помощи косметики или косметических процедур. Но, похоже, Виталий (настоящее имя певца) слишком увлекся преображением своей внешности. На одном из снимков в социальной сети Instagram его буквально не узнать. Бледное, практически белое лицо, отсутствие жизненности и слабо пробивающиеся через слой пудры морщины. Внешность постаревшего Витаса напугала фанатов, ведь, как бы ему не хотелось скрыть, но пятый десяток лет уже на носу.

«Лицо покойника», – подписчики еще не видели настолько безжизненное лицо Витаса. Он, как артист, всегда должен выглядеть безупречно или, как минимум, презентабельно. Виталий старается поддерживать себя в форме, но плоское, без единого изъяна лицо выдает всю неестественность. Мертвенная бледность вызвала неприятные ассоциации, которые острые на язык поклонники поспешили написать в комментариях.