Иван Дорн выставил себя на посмешище. «Трусы поплыли» - фанаты

Попытка привлечь к себе внимание обернулась для певца позором.
Популярный некогда поп-исполнитель Иван Дорн ушел с головой в альтернативное творчество. Новые треки исполнителя пользуются популярностью слабо, но зато «неформатная» аудитория считает Ивана гением. Певец полностью избавился от навязанного продюсером сценического образа красавчика и регулярно экспериментирует с внешностью на собственный лад.
Судя по фото в Instagram сейчас у Вани на голове что-то похожее на стрижку каре, а под носом густые усы. Дорн отдыхает на море, и чтобы публика о нем не забывала артист публикует пляжные фото. Одним из таких «шедевров» он и выставил себя на посмешище. На фото певец позирует в одних плавках, однако с «пляжным костюмом» явно что-то не то. Ваня решил знатно «похулиганить» и спрятал в них то ли камень, то ли телефон, то ли еще какой-то предмет — фанаты так и не поняли, что это было.
Пусть не новыми треками, а самоироничным (потому и смешным) снимком Дорну все-таки удалось привлечь внимание народа к своей неординарной персоне.