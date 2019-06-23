«Ну все, допился» - выступающий в «памперсах» Серов стал посмешищем в Сети

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Фанаты заметили странную выпуклость между ног артиста.

Исполнителя популярного хита «Я люблю тебя до слез» Александра Серова поклонники в последнее время практически не узнают. Артист заметно располнел и утратил свой привлекательный вид.

Кадры из последнего концерта Серова шокировали фанатов. Неудачно подобранный пиджак, растрепанные волосы, обвисший подбородок — исполнитель попросту напугал подписчиков своим «запущенным» внешним видом. Однако больше всего фанаты удивились странной выпуклости между ног Александра Николаевича. «Памперс же видно, какой ужас!», — пишут в комментариях фолловеры. На всех видео и фото можно заметить, что сквозь брюки в области паха у артиста как будто выделяется памперс.

Из-за этого штаны в той самой области топорщатся, что со стороны выглядит очень некрасиво. Выступающий в «памперсах» Серов стал посмешищем в Сети. «Ну все, Серов допился. Позорище просто, как так можно докатиться было, что в памперсе по концертам», — негодуют фанаты. При этом пользователи заметили, что выпуклость между ног артиста видно и на других фото, однако брюки из легкого материала делают «памперс» намного заметнее, чем, к примеру, джинсы.

Поклонники предположили, что артист попросту допился — злоупотребление алкоголем привело к недержанию мочи, из-за чего Серов вынужден постоянно носить памперсы. По мнению поклонников, артист нередко «балуется» горячительными напитками, что и дало плачевный результат. Некоторые фанат, несмотря на все очевидные изъяны во внешности Серова, не стали обращать внимания на возможные проблемы со здоровьем у исполнителя — преданные комментаторы попросту решили поддержать певца, восхитившись его непревзойденным голосом.