Униженная и оскорбленная? Брежнева после расставания жестко глумится над Меладзе

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Это обсуждают фанаты. Картинки в Stories женщина, высмеивающие мужчин, направлены как раз на ее «нерадивого» мужа, считают поклонники.

Как стало известно ранее, Вера Брежнева рассталась с Константином Меладзе. Сообщается, что женщина не выдержала и бросила мужа из-за его постоянных интрижек с молодыми исполнительницами. Но, видимо, это еще не точка.

В своих недавних Stories женщина резко высмеяла мужской пол. Фанаты уверены – Брежнева после расставания жестко глумится над Меладзе, поднимая на смех его пороки. Весь этот театр напоминает книгу Достоевского, только на женский лад. Униженная и оскорбленная? – интересуются хейтеры.

Вполне возможно, что годы унижений, о которых не раз писали в СМИ начинают потихоньку выходить наружу. Злость и обида, которая копилась у Брежневой за годы длительного брака постепенно дают о себе знать, считают поклонники.

Ранее сообщалось, что муж вынуждает певицу работать в очень жестком графике и выбирать для клипов слишком откровенные наряды. Видимо, именно из-за этого Вера теперь так жестко «стебет» Константина.