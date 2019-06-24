Мамуля на выходные? Топалов отберет у Тодоренко сына после развода

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Такой вывод сделали фанаты. Тодоренко занимается своим шоу, оставляя ребенка на мужа. После расставания в жизни Влада и малыша может мало что измениться, ведь они и так проводят много времени без внимания мамы и жены.

Недавно в своем Instagram-аккаунте Регина Тодоренко заявила, что они с Владом Топаловым разводятся. По словам девушки, заявление на расторжение брака уже подано. Поклонники обеспокоились, с кем же останется маленький сын Тодаренко и Топалова.

Многие пользователи пришли к выводу, что ребенка следует оставить Владу. С момента рождения малыша поклонники наблюдают за его жизнью и заметили, что Топалов проводит с ним гораздо больше времени, чем Тодоренко. Певец часто делится совместными с сыном снимками, в то время как Регина занимается карьерой. Кажется, ребята и так привыкли проводить время без Тодоренко, поэтому кардинальных изменений в жизни они не заметят.

Если основываться на рассказах Влада в его профиле, он отлично справляется с ролью родителя. О Регине такого с уверенностью не скажешь. Девушка увлечена своей карьерой и жалобами на супруга. Исходя из этого можно сделать вывод, что певец отберет у телеведущей ребенка после развода, а она станет лишь мамулей на выходные.