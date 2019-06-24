Герой-осеменитель Тимати. Решетова беременна двойней

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На это намекнула не только Симона, но и огромный живот Насти на 5-ом месяце и слова самой модели о третьем ребенке - все факты говорят о рождении близнецов.

1-я вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова стала наиболее популярной за счёт отношений с лидером лейбла Black Star Тимуром Юнусовым. Тимати как герой-осеменитель уже имеет дочь от модели Алёны Шишковой, сейчас же его новая пассия также беременна, и всё говорит о том, что девушка ждёт двойню.

Девушка не уточняла, сколько ждёт детей, а лишь подтвердила свою беременность. К тому же стоит отметить, что живот Анастасии увеличился до размеров 8 месяца, хотя, по словам модели, она лишь на 5 месяце. Если смотреть в сравнении фотографии 1 плод и 2 плода, тогда всё становится намного очевидней.

К тому же стоит добавить, что мать Тимура — Симона однажды намекала на рождение двоих внуков, создав опрос в Instagram о выборе двух имён для детей. Решетова также, заявляла, что ждёт лишь третьего ребёнка, чтобы подписаться на Тимати в сети.

Это может сказать о многом, ведь девушка не имеет детей, это её первая беременность. Заявив об ожидании беременности лишь третьим ребёнком, Настя, можно сказать, подтвердила ожидание двойного счастья.