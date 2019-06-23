Четыре года «созревали». Лазарев и Варнава больше не в силах скрыть свой роман

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Первым звоночком стал поцелуй еще в 2015 году.

В последнее время, Сергею Лазареву приписывают множество романов не только с женщинами, но и с мужчинами. Что интересно, на каждый слух можно найти доказательство. Вероятно, дело в дружелюбности и чрезмерной открытости артиста. Самыми яркими спутниками Сергея стали Лорак и Билан, уже отошедшие на задний план.

На данный момент в сети обсуждают новые старые чувства певца. Поклонники решили, что Лазарев влюблен в Варнаву, причем взаимно. По мнению фолловеров, пара больше не в силах скрывать свой роман, предпосылки к которому зародились еще в далеком 2015 году.

Сейчас Лазарев и Варнава притворяются очень близкими друзьями. Они постоянно оценивают фотографии друг друга, оставляют комплименты под постами и выкладывают общие снимки. Знаменитости явно не переживают о разоблачении, и их романтическая связь становится все заметнее с каждым днем. Сергей опубликовал историю в Instagram, в которой он почти лежит головой на коленях Кати. Также, артист добавил на снимок стикеры-сердечки. «У вас такие теплые отношения с подругами. С Варнавой так вообще, вы случайно не встречаетесь?» – поинтересовались у певца подписчики.

Тяга друг к другу у этих звезд появилась еще во времена, когда и Екатерина, и Сергей были ведущими шоу «Танцуй!». Уже тогда, российская актриса проявила жест симпатии к артисту страстно поцеловав его в губы в День всех влюбленных, но парочке пришлось "созревать" четыре года.