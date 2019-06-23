И «белые розы» не помогут: Шатунов рискует попасть в больницу из-за хронической усталости

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Плотный гастрольный график, крайне усталый вид и «неживое» состояние на сцене – все это указывает на скорую госпитализацию исполнителя.

Юрий Шатунов известен зрителю как молодой сладкоголосый парень, исполняющий лирические песни в составе группы «Ласковый май». Ранее стало известно, что из-за злоупотребления алкоголем он превратился в старика.

В своем Instagram мужчина часто делится с фолловерами видео с выступления и редкими фото. На кадрах явно заметно – Шатунов выглядит усталым. Лицо и взгляд Юрия выглядят крайне безжизненными и «неживым». Судя по всему, мужчина вскоре попадет в больницу из-за хронической усталости. И никакие «белые розы» ему не помогут.

Плотный график певца явно указывает на это – гастрольный тур подразумевает чуть ли не каждый день выступать в разных городах. Сложно представить, как тяжело это может переносить организм Шатунова. Многие фолловеры просят певца перестать злоупотреблять алкоголем, ведь это также крайне отрицательно сказывается на здоровье музыканта. «Уставший, Юрик. Отдыхать тоже нужно», - комментируют публикацию фанаты.