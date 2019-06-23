Black Star постарался? Крид заявил об отмене очередного концерта

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Невзначай брошенная продюсером фраза о возвращении Егора в лейбл и отсутствие причин для «снятия» с выступления певца - это наводит на мысль о том, что это именно Тимати срывает концерты Крида.

После выхода Егора из лейбла все чаще мелькает информация об отмене его выступлений по всему миру. Есть в некоторых и вина самого исполнителя, но, в большинстве случаев, подобные казусы ничем не обоснованы, а сам Крид просто не может найти объяснения ситуации.

В связи с чем возникает вопрос, это Тимати постарался? Неужели мужчина все никак не может простить выход Егора из лейбла Black Star и продолжает ему мстить?

На расспросы о причинах, почему же все-таки решили отменить тот или иной концерт Крид отмалчивается, по всей видимости он и сам не знает, как подобное могло произойти.

И когда он заявил об отмене очередного концерта, все стало на свои места. Ведь все знают о том, что исполнители «расстались» не в очень хороших отношениях, а сам Егор не раз говорил о том, что друзьями они с Тимати явно не останутся.

Также стоит напомнить о фразе, как бы ненароком брошенная в укор Криду о том, что он еще вернется в лейбл, когда на «вольных просторах» останется ни с чем. Что само по себе подталкивает к мысли о том, что к неудачам Егора приложил руку именно его бывший продюсер.