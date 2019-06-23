Подумай о дочери! Хилькевич заливает горе от ссор с супругом алкоголем

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В этом уверены пользователи. Анна не скрывает свои стеклянные и красные глаза и неадекватное поведение после съёмок.

Актриса из популярного сериала «Универ. Новая общага» Анна недавно сняла материалы в свои истории instagram, где высказалась, что после спектакля артисты выглядят именно так: нарушенная речь, стеклянный взгляд, красные глаза и покрасневшее лицо.

Фанаты неоднозначно отреагировали на слова Хилькевич, ведь не до конца понятно, что конкретно имеет ввиду актриса. По мнению многих пользователей сети — дело в алкоголе. Впрочем, зачем же пить Анне, если у неё прекрасная семья, работа и здоровый образ жизни?

Большинство подписчиков уверены, что Хилькевич заливает горе от ссор с супругом алкоголем, ведь в сети ни один раз говорилось о том, что Анна чувствует себя рядом с волевым мужем слишком ущемлённой и бедной, представляя его тираном. Потому в семье возникают скандалы — уверены фанаты.

К тому же Анна недавно заявила, гуляя с мужем и дочерью: «Семейка придурков». Через мгновение Хилькевич сразу же прикрыла рот, опомнившись, что идёт рядом с ребёнком. Возможно, что подобное случилось, потому что уже тогда девушка слегка выпила, из-за чего не смогла сдержаться. Раньше, ведь, подобного никогда не происходило, остаётся лишь желать, чтобы актриса подумала о дочери чательнее.