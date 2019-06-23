«Издевательства» за деньги. Гузеева заплатила Харламову ради места на «Первом канале» - сеть

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Рейтинги ниже, популярности меньше - Ларису ожидало увольнени и актриса была вынуждена купить рекламу, терпя насмешки - считают в сети. Черный пиар Гарика заметно вернул ей былую славу.

Пару недель назад известный комик из юмористической программы Comedy Club начал публиковать в своем микроблоге различные смонтированные моменты из выпусков «Давай поженимся!», где Лариса Гузеева произносит неприличные и бранные слова. Еще тогда пользователям показалось это довольно смешно, а некоторые все же негативно отнеслись, посчитав, что комик издевается над ведущей.

Сейчас Гарик до сих пор размещает подобные видеоролики, правда, это уже никому не доставляет никакой радости, говорят, что шутки об одном и том же уже не актуальны. В сети считают, что юморист занялся этим неспроста, так как Гузеева заплатила Харламову, сделав это ради места на «Первом канале».

А что? Программа уже давно не собирает огромную публику, рейтинги с каждым разом падают, популярность у ведущих и шоу все меньше и меньше, возможно, телепередачу пришлось бы закрыть, ведь из-за таких проблем она явно не приносила бы никакой прибыли, но здесь появляется шутник с канала ТНТ и все возвращается на свои места.

Теперь, если все именно так, понятно, что Гарик продолжает раздражать фанатов, отрабатывая деньги.

Большинство поклонников указывают в комментариях на страничке Харламова, что благодаря его роликам они стали увлекаться просмотром «Давай поженимся!». Кроме того, в личном блоге Ларисы также прибавилось несколько тысяч преданных читателей, но о подобной ситуации продолжают говорить, что это «издевательство» над ведущей, но уже только уже за деньги, ведь Гузеевой приходится терпеть насмешки, шутки и издевки, на что только не пойдешь, чтобы сохранить свою востребованность и место на федеральном канале.

Также многие обратили внимание на то, что Харламов буквально забросил свою карьеру – больше не публикует и не пишет свои шутки, не сочиняет юмористические песни, а его страничка в Instagram стала похожа на фан-клуб Гузеевой и программы «Давай поженимся!».