«Я поняла, что начался гон»: Наталья Штурм раскрыла аферу Алибасова

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Своей правдой об «отравлении» продюсера звезда 90-х поделилась с поклонниками в Сети.

История с отравлением продюсера «На-на» Бари Алибасова средством для прочистки труб «Крот» продолжает набирать обороты. Теперь звезду во лжи уличила эстрадная певица Наталья Штурм, которая поведала поклонникам, в какой момент «отравление» превратилось в «представление».

Своей правдой артистка поделилась с пользователями Сети в Instagram, рассказав об окончании съёмок очередного выпуска шоу по теме Алибасова. В этот раз, по словам Штурм, скандальной историей заинтересовалась программа «Пусть Говорят». На фоне многочисленных слухов и домыслов об отравлении продюсера «На-на» пользователи Сети не могли не поинтересоваться, что же обо всей этой ситуации думает сама Штурм. Певица долго ходить вокруг да около не стала и призналась, что искренне верила, что с её давним знакомым и коллегой приключилась беда, и сильно переживала за него. Однако первые подозрения у неё закрались после таинственного исчезновения кота, горячо любимого Алибасовым, и его поистине чудесного возвращения.

«Вот тогда я поняла, что начался гон. Точнее шоу-бизнес по-алибасовски», - написала звезда 90-х.

Впрочем, не только история с котом заставила усомниться певицу с правдивости отравления Алибасова. Другим «проколом» стало чудесное исцеление голосовых связок Бари. Как отметила Штурм, после химического ожога слизистой горла продюсер должен был молчать не менее месяца, в то время как он был «звонче соловья» уже на следующий день после выписки.

После раскрытия аферы Алибасова Наталья не смогла оставить без внимания и другого «невольного участника» скандала – Марият Мухину, которую продюсер обвиняет в сговоре с сыном и попытке убийства, заявляя, что та сделала укол, из-за которого он пролежал четыре дня в коме. По мнению Штурм, все обвинения в адрес Марият – откровенная ложь, а частью этой некрасивой истории она стала из-за своей доброты.