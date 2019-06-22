«Облизать тоже можно» – Разведённая сваха Роза Сябитова захотела нежности от любимого человека

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Жаль, что за столько лет работы на Первом канале, звезде так никто и не приглянулся.

После глубокой внутренней депрессии, чем знаменитая сваха делилась в социальных сетях, Роза Сябитова захотела нежности от любимого человека. Очевидно, что в мировоззрении разведённой звезды произошли серьёзные изменения, иначе как объяснить резкие перемены внутренних ценностей и принципов, которые случились с Розой за столь короткое время. Пожалуй, все наслышаны о меркантильных вопросах Розы в программе «Давай поженимся». Только Роза может задать настолько некорректные финансовые вопросы, что краснеет вся студия.

Теперь оказалось, что дважды разведённая звезда Первого канала «скучает» по настоящей любви и романтическим отношениям. В своём Instagram-аккаунте Сябитова призвала людей больше проявлять нежностей к окружающим, но ещё и заметила, что она не была бы против открытых чувств в свою сторону.

«Я тоже была бы не против, если бы меня просто обняли. Без повода. Ну, и облизать тоже можно», — встревожено пишет одинокая Сябитова.

Как говорят, сапожник без сапог — вот и Роза чувствует себя одинокой, несмотря даже на сброшенные 6 килограмм и новый имидж, который она представила публике после продолжительной внутренней хандры.