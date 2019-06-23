Снова чипсы, снова Тимати? Крид «спалил» сотрудничество с Black Star

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Булаткин и Юнусов — гении маркетинга, которые затеяли ссору, чтобы заработать.

Недавно весь интернет стоял на ушах из-за новости о том, что Егор Булаткин покинул Black Star. Многие сначала даже не поверили, что после такого длительного сотрудничества с Тимати и лейблом, Крид решился «улететь из родительского гнезда», но в дальнейшем данную информацию подтвердил и руководящий состав. Точной причины ухода не знает никто, но странным остается то, что Егору оставили не только творческий псевдоним, но и разрешили исполнять песни, которые по контракту принадлежали Black Star. Однако, несмотря на то, что официально Крид не состоит в лейбле, он продолжает с ним сотрудничать.

Многие знают рекламу чипсов «Lays», в которой снимались Тимати и Егор. Не сложно догадаться, что контракт с продукцией заключал лейбл. В силу того, что у Black Star весьма «интересные» договоры, то не исключено, что «Lays» не могут разорвать договоренности без убытков своей компании.

Съемки новой рекламы чипсов не обошлись без участия Крида, который даже записал клип по этому событию. В связи с этим всплывает вопрос, почему Егор сотрудничает с «Lays», если контракт заключен с Black Star, а он не является его участником? Ответ на это довольно прост, все связано с тем, что Тимати и Булаткин — гении маркетинга.

Артисты, похоже, затеяли скандал, чтобы популярность обоих возросла в несколько раз, а вместе с этим, соответственно и их доход, Получив прирост поклонников, звезды не прекратили сотрудничество, а начали его скрывать. Недавняя реклама Егора Крида «Lays», доказала, что он снова сотрудничает с чипсами, с которыми работает и Тимати, но не мало важно и то, что сейчас у компании проходит конкурс с призами, и что самое странное, вознаграждением победителю обещан медведь Bearbrick, с которыми Тимур не раз был замечен.