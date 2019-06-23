Портрет Дориана Грея: Орбакайте мистическим образом стареет вместо Пугачевой

Сегодня, 10:00

В знаменитом семействе все происходит, что называется, задом наперед.

Семья Аллы Пугачевой, без преувеличения, является крайне обсуждаемой в России. Одним из самых «лакомых кусков» являются взаимоотношения Примадонны и ее дочери Кристины Орбакайте. Проблема лишь в том, что за последние годы обе изменились внешне настолько, что это породило ряд мистических теорий. Одной из них является якобы факт того, что Орбакайте обменялась молодостью с Пугачевой, ведь уже который год дочка Примадонны стареет вместо нее. Все это загадочным образом напоминает сюжет роман «Портрет Дориана Грея», но только в переводе на реальную жизнь.

Сама Алла Пугачева никогда не скрывала, что с обожанием относится к мистике и всему с ней связанному. В «знающих» кругах утверждают, что Пугачева может лечить руками и, самое главное, знает секреты вечной молодости. Видимо, последние она почерпнула как раз-таки из вышеуказанного романа, потому как переложила обязанности стареть на свою родную дочь Кристину Орбакайте. Ни для кого не секрет, что последние годы Алла Борисовна, напротив, молодеет, а ее наследница только «хвастает» новыми морщинками.

Пугачева еще в советские времена встречалась со всеми колдунами и гадалками, что утверждало ее окружение. Наверняка в те времена она выведала у них главные секреты, среди которых была и вечная молодость. Правда, ради этого ей пришлось пожертвовать своим ребенком.

Если Кристина об этом и знает, то не жалеет. За жизнь ей досталась прекрасная певческая карьера, внимание мужчин, а сейчас - прекрасная семья, с которой она проводит каждую свободную минуту. Вероятно, из-за этого Орбакайте и согласилась стареть вместо матери.