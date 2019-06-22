Законы зведам не указ! Хилькевич нарушила ПДД ради фото на «морковном» троне

Сегодня, 20:06

Штраф в обмен на контент — актриса сильно не огорчена.

Не многие понимают странную особенность современных звёзд шоу-бизнеса хвастаться всеми своими неудачами и шокирующими поступками. За удивляющую публику фотографию актёры, певцы и другая богема готова отдать всё, что есть, только чтобы шокировать фанатов. Анна Хилькевич, звезда комедийного сериала «Универ: Новая общага», даже нарушила ПДД (правила дорожного движения) ради фото на «морковном» троне.

Законы звёздам не указ — это становится трендом светской жизни. Вот и Анна сфотографировалась в образе «королевы кроликов», и с готовым контентом на день пошла довольная выплачивать штраф за парковку в неправильном месте.

«Пока я сфоткалась на кресле из морковок, у меня эвакуировали машину. Теперь это дорогое фото», — без всякого стеснения написала нарушительница правил.

Естественно, такая мелкая проблема для Анны, как штраф в 7500 рублей, как пишут фанаты, вообще не беда. Хотя и усугублять положение звезда не стала. Посидев на причудливом троне, Анна «похвасталась» фанатам мелкими проблемами и с чистой совестью пошла «нарушать» дальше, ведь что такое пару тысяч и фотография с ушками кролика.