Ни отдыха, ни свободы. Омаров «отыгрывается» на сыне из-за ссор с Бородиной

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11-летний мальчик принял на себя «удар» в виде «адской» тренировки.

Помимо дочери Теоны от Ксении Бородиной, Курбан Омаров воспитывает несовершеннолетнего сына. Омар, которому всего лишь 11 лет, живет с матерью, при этом часто навещает отца и проводит с ним время. Бородина не против того, что ребенок общается с ее дочками, присутствует на их праздниках и всячески поддерживает отношения с сестрами.

Недавно Курбан выставил Stories в социальной сети Instagram, на которых ранним субботним утром тренировался с сыном. Но обычно тренировкой это назвать трудно. Пока ребенок в поте лица бегал по загородному поселку, отец весело ехал за ним на мопеде, заставляя работать ногами еще быстрее. Сын не знал ни отдыха, ни свободы. Даже спустя время, когда мальчик захотел посмотреть телепрограмму, Омаров поднял его с дивана, чтобы опять отправить на пробежку.

Непонятно, зачем Омаров «отыгрывается» на сыне, если причина его недовольства кроется не в Омаре, а в ссорах с нынешней супругой Бородиной. Ксения может часто обидеть мужа, открыто флиртует с другими и может «перебрать» на каком-либо светском мероприятии. Кроме того, предвзятое отношение Курбана проявляется не только по отношению к сыну. Иногда старшая дочь Ксении Маруся также чувствует «недобрый взгляд». В частности, в собственный день рождения отчим не захотел появиться на празднике и разрешил Теоне копаться в подарках имениннице, давая понять, что Мару и в этот раз на втором месте.