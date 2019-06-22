Смертельное голодание: Яна Кошкина терзает себя диетами ради влиятельного любовника?

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Похоже, что вслед за 40-килограммовой Шишковой, актриса плавно движется к анорексии.

Личная жизнь будоражащей умы мужчин актрисы Яны Кошкиной запечатана за семью замками. Девушка предпочитает скрывать от прессы имя своего избранника, но то, что он действительно существует можно понять судя по ее фотографиям в социальных сетях. Роскошные букеты цветов, дорогие подарки и наряды — все это признаки красивой и дорогой жизни. Похоже, что состоятельный ухажер готов тратить на Кошкину внушительные суммы денег.

Вот только Яне удерживать чувства влиятельного любовника, видимо, совсем не просто. Актриса вынуждена постоянно держать свое тело в идеальной форме, изнуряя организм строгими диетами и интенсивными тренировками в спортзале. Последнее время, Кошкина даже стала присматриваться к клиникам, которые специализируются на лечебном голодании, чтобы довести без того стройные формы до идеала.

Неужели артистка настолько любит своего избранника, что готова терзать диетами себя ради него? Подписчики Яны в Instagram стараются внушить актрисе – худеть ей ни к чему, а смертельное, простите, лечебное голодание — может плавно привести ее к анорексии.