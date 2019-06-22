Появился «папик»? Отчаявшаяся Самбурская нашла богатого спонсора

Сегодня, 19:00

Актриса, похоже, решила побаловать себя роскошным отдыхом.

Настасья Самбурская, судя по геолокации под последним фото, находится сейчас в Таиланде. Отдыхает артистка в экзотической стране, похоже, не одна и даже не с подругами. В одном из последних видео в stories актрисы можно расслышать мужской голос. На видео певица кокетливо позирует перед таинственным молодым человеком. Неужели Самбурская наконец-то наладила личную жизнь и нашла себе любовника?

Настасья развелась с Кириллом Дыцевичем еще в январе прошлого года. С тех пор Самбурская как будто «завязала» с любовными отношениями – актриса практически ни разу не дала повода подозревать ее в отношениях с кем-либо из противоположного пола. Мужской голос в stories певицы – доказательство того, что Настасья все-таки встретила достойного мужчину или же попросту нашла временного ухажера, причем богатого. О том, что у актрисы появился «папик», может свидетельствовать последний пост на ее странице. Самбурская в описании намекнула, что курорт, на котором она находится, не из дешевых. «Ради таких моментов наслаждения стоит много работать ну или взять у папы», - написала актриса.

Стоит отметить, что отец Настасьи уж точно не мог оплатить дочери дорогой отдых в Таиланде. Недавно актриса сама жаловалась на то, что ее родитель – нищий алкоголик. Как вывод – Настасья нашла себе спонсора, который и устроил ей отдых в Таиланде. Возможно, под словом «папа» Самбурская имела в виду «папика» - какого-нибудь богатого бизнесмена. Не исключено, что отчаявшаяся артистка устала от одиночества, а потому решила ответить взаимностью какому-нибудь богатому мужчине, с которым и отправилась на отдых.