Утерли нос «тяжелому люксу»! Короткова и Клюкина пополнили ряды миллионерш

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Российский журнал Forbes посчитал, сколько зарабатывают в Instagram финалистки шоу «Холостяк».

«Инстаграмщицы», оказывается, живут не только за счет бартера, как считают многие представительницы высшего общества. На примере Дарьи Клюкиной и Виктории Коротковой аналитики Forbes показали, что звезды Instagram зарабатывают неплохие деньги на рекламе. Заработок некоторых представительниц «инстаграмщиц» настолько велик, что даже светские дамы, так называемый «тяжелый люкс», могут позавидовать. Издание выяснило, что Даша зарабатывает в месяц на рекламе около 2 млн рублей, Виктория – до 1,3 млн.

Выходит, экс-участницы «Холостяка» пополнили ряды миллионерш. Тем самым Короткова и Клюкина утерли нос «тяжелому люксу» - «инстаграмщицы», оказывается, работают не только по бартеру, как считают светские львицы, но еще и зарабатывают большие деньги, причем самостоятельно, без помощи богатых ухажеров.

Напомним, «война» между «тяжелым люксом» и «инстаграмщицами» вспыхнула еще в декабре прошлого года, когда на вечеринку Vogue организаторы позвали звезд Instagram, а вот светские львицы приглашений не получили. Скандальная тема получила продолжение в шоу «Осторожно, Собчак!», в котором ведущая «столкнула лбами» представительниц обеих враждующих сторон. Результаты исследования Forbes доказали, что дочери и жены олигархов все меньше интересуют рекламодателей. А вот блогеры с миллионным охватом подписчиков - ценные партнеры для самых популярных брендов.