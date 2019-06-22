Денежка закончилась: Фадеев выдает Глюкозе и Серябкиной одинаковую подтанцовку

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Из-за развала «Серебро» продюсер мог столкнуться с финансовыми проблемами.

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA переживает, по всей видимости, не самые лучшие времена. Потрясения вроде развала главного проекта продюсера - группы «Серебро», по всей видимости, серьезно отразились на финансовом положении лейбла. Фадеев не может раскидываться деньгами направо и налево, потому ему пришлось «затянуть пояса». Проявляется это в том, что своим артисткам Глюкозе и Ольге Серябкиной, выступающей под псевдонимом Molly, он выдает одинаковую подтанцовку, состоящую из девушек азиатской внешности. Продюсера совершенно не беспокоит то, что артистки из-за этого явно будут чувствовать себя неловко, ведь это позволяет экономить деньги на зарплате танцовщицам, что для Фадеева сейчас – самое главное.

Намеки на то, что денежка у Фадеева закончилась, можно найти не только в одинаковых танцовщицах у Глюкозы и Серябкиной. Указывает на это также факт, что Фадеев, при всех его проблемах со здоровьем, вынужден до сих пор давать концерты со своим участием. Наверняка, если бы его лейбл испытывал подъем, подобная нужда попросту не возникала бы. Главными его артистами, по сути, сейчас являются как раз-таки Серябкина и Глюкоза. Учитывая то, что первая только начала свой путь, а вторая никогда не была в «высшей лиге» российского шоу-бизнеса, становится понятно, что получать большие суммы MALFA попросту не откуда.

На данный момент Фадееву приходится, в прямом смысле, «работать на перспективу». Возможно, через несколько лет артисты наконец начнут приносить ему деньги, но сейчас говорить об этом всерьез не приходится.