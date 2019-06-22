Вместо лобстеров морковь. Стас Пьеха давит на жалость шутками о бедности

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Даст ли Эдита Пьеха денег обедневшему внуку?

Концертную деятельность 38-летнего Станислава Пьехи нельзя назвать успешной. Певец все еще остается популярным, но уступил свое место новым исполнителям, число которых за последние годы увеличилось в разы. Между тем, он владеет собственной клиникой, пишет песни и активно общается с подписчиками. Но, похоже, этого недостаточно, чтобы жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывать. Тем более пару лет назад он находился на длительном лечении от серьезной зависимости, а затем его клинику ограбили. С деньгами у внука Эдиты Пьехи, судя по всему, не так уж и хорошо.

Задуматься о благосостоянии Пьехи заставляют его шутки о бедности, которыми он давит на жалость. Недавно артист добавил в Stories своего Instagram юмористическое фото. Вместо обычных морепродуктов на блюде был выложен лобстер из моркови. «Какая зарплата, такие и лобстеры», — оставленная подпись еще сильнее заставила задуматься, что его материальное положение оставляет желать лучшего.

Не исключено, что своими смешными постами певец незатейливо намекает, что по-настоящему нуждается в деньгах. А к кому же ему обратиться, кроме звездной бабушки Эдиты? В 81 год Народная артистка СССР завоевала не только сердца миллионов, но и накопила неплохое состояние. Скорее всего, она не откажется помочь внуку, если у него действительно не самый прибыльный период жизни.